مؤشر داو جونز ينخفض بأكثر من 600 نقطة مع تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية

2025-03-04 20:50:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

شهدت مؤشرات الأسهم الأميركية تراجعات ملحوظة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شركاء تجاريين رئيسيين حيز التنفيذ مما أدى إلى اتخاذ تدابير انتقامية، وإشعال حرب تجارية عالمية وتصاعد المخاوف من انهيار الاقتصاد الأميركي. انخفض مؤشر Dow Jones الصناعي 628 نقطة، أو 1.5. كما تراجع مؤشر SP 500 بنسبة 1.2. وهبط مؤشر Nasdaq المركب 0.8. يأتي الانخفاض الحاد يوم الثلاثاء بعد أن بدأت الولايات المتحدة في تطبيق فرض رسوم جمركية بنسبة 25 على كندا والمكسيك والتي دخلت حيز التنفيذ عند منتصف الليل. كما فرض ترامب تعرفة جمركية إضافية بنسبة 10 على السلع المستورة من الصين. في المقابل ردت الصين بفرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 15 على بعض المنتجات الأميركية. وقال رئيس الوزراء الكندي غاستن ترودو إن بلاده ستفرض أيضاً ضريبة بنسبة 25 على السلع الأميركية. وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إن بلادها سترد على الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية وأدوات أخرى سيتم الإعلان عنها هذا الأسبوع. وانخفضت أسهم جنرال موتورز General Motors، وفورد Fors بأكثر من 3 و2 على التوالي، بعد التراجعات التي شهدتها هذا العام وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية قد ترفع التكاليف. وانخفضت أسهم Chipotle، التي تستورد حوالي نصف الأفوكادو من المكسيك، بأكثر من 2. ودفعت الرسوم الجمركية إلى موجة بيع واسعة النطاق يوم الثلاثاء. وانخفضت حوالي أربعة من كل خمسة أسهم في مؤشر SP 500، في حين انخفض مؤشر Russell 2000 الذي يركز على الشركات الصغيرة بأكثر من 2. وشعرت شركات التكنولوجيا بوطأة تحول المستثمرين الأخير بعيداً عن الأسهم الأميركية، وهو ما ظهر في التراجع الأخير لمؤشر Nasdaq. وتراجعت أسهم شركة إنفيديا Nvidia، عملاقة مجال الذكاء الاصطناعي، بنحو 1 في الجلسة، وهو ما دفعها إلى تراجع أكثر من 15 منذ بداية العام 2025، بما في ذلك انخفاض بنحو 14 خلال الجلسات الخمس الماضية فقط. دفعت عمليات البيع المكثفة هذا الأسبوع مؤشر SP 500 إلى الخسارة خلال الفترة الفائتة من العام 2025، بينما استقر مؤشر Dow Jones خلال نفس الفترة تقريباً. ولأن المستثمرين كانوا يأملون في التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتجنب الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا، فقد تفاقمت الخسائر في جلسة يوم الاثنين بعد أن أكد ترامب فرض الرسوم التي طال انتظارها. فإلى جانب البيانات الاقتصادية الضعيفة التي صدرت مؤخراً، أعطت التعرفات الجمركية المتداولين في السوق سبباً إضافياً للقلق بشأن صحة الاقتصاد الأميركي. وقال كبير استراتيجيي السوق في شركة CalBay للاستثمارات، كلارك جيرانين: في حين أن التعرفات الجمركية دخلت حيز يوم الثلاثاء، فإنه لا يزال من غير الواضح إلى متى ستظل هذه التعرفات. وأضاف: نميل إلى الاعتقاد بأن هذه مجرد تكتيكات تفاوضية وليست بداية لحرب تجارية متبادلة طويلة وممتدة. ومع ذلك، في مثل هذه المواقف، يبيع المستثمرون أولاً ثم يطرحون الأسئلة لاحقاً. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام