الانضباط تغرم نوروز وتحرم جماهيره من حضور مباراة واحدة

2025-03-04 20:55:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، قرارا بتغريم نادي نوروز وحرمان جماهيره من الحضور بسبب "سوء السلوك".

وذكر الاتحاد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "اللجنة اجتمعت لمناقشة تقرير مراقب مباراة ناديي نوروز وأربيل التي جرت على اديم ملعب نوروز بتاريخ 10 شباط/فبراير 2025 ضمن دوري نجوم العراق والتي انتهت بنتيجة 2-0 لصالح نادي نوروز".

وأضاف البيان، أنه "بعد الاطلاع تبين للجنة سوء سلوك جماهير نوروز حيث قاموا بالدقيقة 20 في منطقة خلف مرمى أربيل برمي قناني المياه على لاعبي أربيل واستخدامهم مكبرات صوت ورغم جهود المنسق الأمني وإدارة الملعب إلا انهم استمروا في استخدامها حتى نهاية الشوط الأول".

وأشار أيضا إلى أن "الجماهير استخدمت الدخان الأسود قبل بدء المباراة وبالدقيقة 70 قيامهم برمي قناني المياه على لاعبي أربيل، وحيث تعتبر هذه الأفعال مخالفات لمواد لائحة الانضباط والأخلاق".

وأوضح البيان، أنه "لما تقدم قررت اللجنة حرمان جماهير نادي نوروز مباراة واحدة، من الدخول إلى الملعب (أرضهم المفترضة) استنادا لاحكام المادة (49/2/ب) من لائحة الانضباط والاخلاق للموسم 2024-2025، ومعاقبة نادي نوروز بغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار استنادا من لائحة الانضباط والاخلاق انفة الذكر، وفي حالة التكرار تكون العقوبة أشد"، مؤكدا أن "القرار صدر باتفاق الآراء وأنه قابل للاستئناف".



