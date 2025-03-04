لمسات نهائية من BP لتأهيل أكبر حقول نفطية في كركوك

2025-03-04 21:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال، يوم الثلاثاء، بوصول وفد من شركة BP البريطانية الى مقر الشركة، وناقش الخطوات النهائية للشروع بعملية تأهيل 4 من اكبر حقول الشركة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "شركة نفط الشمال استقبلت اليوم وفدًا من شركة bP البريطانية في زيارة تهدف إلى التهيؤ المبكر لتنفيذ العقد المزمع توقيعه بين الطرفين في أقرب وقت ممكن".

وبحسب المصدر، عقد الطرفان اجتماعًا موسعًا برئاسة مدير عام الشركة عامر خليل أحمد، وبحضور مديري الهيئات والأقسام المركزية، وترأس جانب شركة bP، زيد الياسري.

وأضاف المصدر أن "المجتمعين بحثوا الجوانب الفنية والتشغيلية للعقد، ومناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لضمان سير العمل بكفاءة وفق الجدول الزمني المحدد وأن نفط الشمال أجرت تفاهمات على الحقول وأعطت صورة كاملة للشركة البريطانية ومستويات الإنتاج".

ووفق المصدر، أعرب وفد شركة bP، عن تطلعهم إلى تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير، مشيدين بجهود شركة نفط الشمال واستعدادها لتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ بنود الاتفاقية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الشركتين (البريطانية والعراقية)، وحرصهما على تحقيق أقصى درجات التنسيق لضمان نجاح المشروع وتحقيق الفائدة المشتركة للطرفين، بحسب المصدر.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد رعى في (الأول من آب/ أغسطس 2024)، مراسم توقيع مذكرة تفاهم نفطية شاملة بين وزارة النفط وشركة (BP) لتطوير حقول كركوك.

ووقع عن الجانب العراقي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، فيما وقع عن شركة "بي بي" الرئيس التنفيذي موراي أوشينكلوس.

وتتضمن المذكرة إعادة تأهيل وتطوير أربعة حقول نفطية في كركوك، هي: حقل كركوك بقبتيه (بابا وأفانا)، حقل باي حسن، حقل جمبور، وحقل خباز، مع إمكانية الاتفاق على حقول أخرى.

كما تهدف الحكومة بحسب هذه المذكرة إلى الاستثمار الأمثل في مجال الطاقة لزيادة وتعزيز إنتاج النفط والغاز، بما في ذلك الطاقة الشمسية.