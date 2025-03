المرور تفعل الحجز الإلكتروني لمجمعات التسجيل في جميع المحافظات

2025-03-04 21:15:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، تفعيل نظام الحجز الإلكتروني لمجمعات التسجيل في جميع المحافظات. وذكرت المديرية في بيان تلقته (المدى)، أنه"ابتداءً من يوم الخميس المقبل، سيتم العمل بنظام الحجز الإلكتروني في مجمعات التسجيل للمحافظات التالية: 1- مجمع تسجيل المركبات الجانب الايسر في محافظة نينوى 2- مجمع تسجيل المركبات في محافظة كركوك 3- […]

