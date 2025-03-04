حملة بحق عدد من محال الملابس وعارضات الأزياء بسبب المحتوى الهابط

2025-03-04 22:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، بقيام وزارة الداخلية بحملة بحق عدد من محال الملابس وعارضات الأزياء بسبب المحتوى الهابط.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "لجنة مكافحة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية اتخذت إجراءات قانونية ضد عدد من محلات الملابس وعارضات الأزياء بسبب نشر محتوى غير لائق".

وكانت وزارة الداخلية، قد بدأت قبل عامين حملتها لملاحقة صانعي "المحتوى الهابط" في البلاد، التي أسفرت عن اعتقال العشرات وإصدار أحكام قضائية بحق الكثيرين منهم.

وفي منتصف كانون الثاني 2023 وضعت السلطات الأمنية مواقع التواصل الاجتماعي تحت رقابة لجنة أمنية خاصة جرى تشكيلها لرصد المحتويات الهابطة وملاحقة صانعيها، فيما توعّدت بمحاسبة قانونية يخضع لها المخالفون.

وبينما سجل مسؤولون ومراقبون تراجعاً واضحاً في نشر هذا النوع من المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، إلّا أنهم طالبوا بتنظيمها في قانون واضح.