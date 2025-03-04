2025-03-04 22:27:05 - المصدر: ايشان

دعا رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع “الجولاني”، الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتها ومساعدة سوريا في وقف انتهاكات الكيان. وقال الشرع خلال حضوره في القمة العربية: “على الدول العربية تحمل مسؤولياتها في مساعدة سوريا على وقف انتهاكات إسرائيل”. وأضاف، أن “انتهاكات إسرائيل في سوريا تتطلب منا الوقوف صفا واحدا في مواجهة تهديداتها، وإسرائيل لم تتوقف […]

ظهرت المقالة الجولاني “يستنجد” بالعرب: ساعدونا لنردع انتهاكات إسرائيل أولاً على ايشان.



