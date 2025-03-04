مسؤول حكومي يؤكد قرب توقيع عقد إنشاء مشروع جنوب البصرة المتكامل

2025-03-04 23:20:03 - المصدر: واع

البصرة - واع - محمد ناصر

أكد مدير شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم، اليوم الثلاثاء، قرب توقيع عقد إنشاء مشروع جنوب البصرة المتكامل، فيما لفت إلى أن إنتاج الشركة يتجاوز الـ 3 ملايين برميل يوميًا.

وقال عبد الكريم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا الإنتاج جاء نتيجة لالتزام العراق مع منظمة أوبك بلص، والذي نتج عن 3 ملايين برميل يوميًا، فيما يتبقى 400 ألف برميل كخزين استراتيجي للطوارئ، بالإضافة إلى إنتاج شركات الاستخراج الأخرى كنفط ذي قار وميسان، وكذلك نفط الوسط والشمال".

وأضاف عبد الكريم، أن "الشركة تتعامل مع منظمة أوبك كرقم إنتاج وليس رقم تصدير"، لافتًا إلى، "توجه الحكومة الحالية نحو المشاريع المتكاملة ومنها مشروع حقل الطوبة، ومشروع جنوب البصرة المتكامل، والذي يشتمل على إنتاج النفط والغاز ومصفاة وبتروكيمياويات والأسمدة، وهي التجربة الأولى من نوعها في العراق".

وأوضح، أن "الأيام المقبلة ستشهد توقيع العقد مع ائتلاف الشركات المستثمرة في المشروع والتي تم الاتفاق معها عن طريق وزارة النفط".

وتابع، أن "الحكومة متوجهة نحو استثمار زيادة النفط في مجالات التكرير والبتروكيمياويات والأسمدة، نظرًا للحاجة المتزايدة على هذه الصناعة في العراق، إضافة إلى دول الجوار وباقي دول العالم".