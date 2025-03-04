السليمانية.. اعتقال شبكة متورطة بسرقة الدراجات النارية

2025-03-04 23:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة إدارة منطقة رابرين في السليمانية، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 6 متهمين متورطين في جرائم سرقة دراجات نارية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "خلال الشهر الماضي، تقدم مواطنان ببلاغ إلى مكتب مكافحة الجريمة في رانية، أفادا فيه بأن دراجاتهما النارية قد سُرقت، وعلى إثر ذلك، باشرت الشرطة بإجراءات التحقيق، مما أسفر عن التوصل إلى هوية المشتبه بهم".

واضافت، أنه "وبعد استكمال التحريات وجمع المعلومات، تمكنت القوات الأمنية، بالتنسيق بين مكتب مكافحة الجريمة في رانية وقسم شرطة الطوارئ في رابرين ومركز شرطة باليسان، من إلقاء القبض على ستة متهمين، وهم: (أ. ر) من سكان حاجياوا، (ر. ح) من سكان سروجاوه، (ز. م) من سكان بالسان، (ت. م) من سكان بالسان، (ع. ر) من سكان بالسان، (د. س) من سكان حاجياوا".

وأشارت الشرطة إلى أن "المتهمين، وبعد القبض عليهم وإجراء التحقيقات الأولية، اعترفوا بارتكابهم جرائم السرقة، كما تبين أنهم متورطون في قضايا سرقة أخرى داخل مدينة السليمانية".

وبناءً على نتائج التحقيق، تم إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة وفقًا للمادة 443 من قانون العقوبات العراقي، حيث تم توقيفهم بقرار قضائي، فيما تستمر التحقيقات معهم لكشف المزيد من الجرائم المحتملة، وفقا للمديرية.