سلة الدفاع الجوي يخسر أمام اتحاد عمان في بطولة وصل

2025-03-04 23:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعخسر فريق الدفاع الجوي لكرة السلة ، اليوم الثلاثاء امام اتحاد عمان الأردني بنتيجة 87/96 نقطة ، في المباراة التي جرت في العاصمة اللبنانية بيروت ضمن منافسات أندية غرب اسيا ( وصل ) .ويخوض الدفاع الجوي يوم غد الاربعاء لقاءه الثاني ضمن مجموعته في الساعة الثامنة مساء امام طبيعت الإيراني ، وبنفس التوقيت يلتقي الفريق العراقي الحكمة اللبناني الجمعة المقبل ، ويختتم مشاركته بلقاء الرياضي اللبناني في الساعة 11 من مساء يوم الاحد المقبل .