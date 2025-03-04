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سلة الدفاع الجوي يخسر أمام اتحاد عمان في بطولة وصل

سلة الدفاع الجوي يخسر أمام اتحاد عمان في بطولة وصل
سلة الدفاع الجوي يخسر أمام اتحاد عمان في بطولة وصل
2025-03-04 23:35:02 - المصدر: واع
بغداد - واع 
خسر فريق الدفاع الجوي لكرة السلة ، اليوم الثلاثاء امام اتحاد عمان الأردني بنتيجة 87/96 نقطة ، في المباراة التي جرت في العاصمة اللبنانية بيروت ضمن منافسات أندية غرب اسيا ( وصل ) .
 ويخوض الدفاع الجوي يوم غد الاربعاء لقاءه الثاني ضمن مجموعته في الساعة الثامنة مساء امام طبيعت الإيراني ، وبنفس التوقيت يلتقي الفريق العراقي الحكمة اللبناني الجمعة المقبل ، ويختتم مشاركته بلقاء الرياضي اللبناني في الساعة 11 من مساء يوم  الاحد المقبل .



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