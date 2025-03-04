دوري نجوم العراق.. الكرمة يكرم وفادة نوروز بهدفين نظيفين

2025-03-04 23:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق الكرمة على ضيفه نوروز، مساء الثلاثاء، بنتيجة 2 - 0 ضمن منافسات الجولة 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

المباراة التي جرت على ملعب الرمادي عند الساعة 8:30 مساءً، انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، سجل الكرمة هدفه الأول، بهدف معاكس حينما أرسل قائد فريق نوروز محمد دلاور في مرمى فريقه عند الدقيقة 54، وأضاف الكرمة هدفه الثاني في الدقيقة 82 عن طريق المحترف يوسف اومارو.

وبهذه النتيجة، رفع فريق الكرمة رصيده للنقطة 30 بالمركز العاشر، بينما تجمد رصيد نوروز عند النقطة 30 بالمركز الحادي عشر.