سقط في حوض مولدة.. إنقاذ طفل من موت محقق في محافظة عراقية

2025-03-04 23:40:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أنقذ الكادر الطبي في مستشفى العلم العام ضمن محافظة صلاح الدين، مساء الثلاثاء، حياة طفل توقف قلبه بعد تعرضه لحادث سقوط في حوض مولدة، في حالة طبية حرجة تطلبت تدخلاً عاجلاً من الفرق الطبية المختصة.

وقال مدير المستشفى، إحسان الساري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الطفل وصل إلى ردهة الطوارئ وهو فاقد للوعي تمامًا، حيث أظهرت الفحوصات الأولية توقف قلبه عن النبض بسبب الحادث.

وعلى الفور، باشرت الكوادر الطبية في قسم الأطفال، بتنفيذ عمليات الإنعاش القلبي الرئوي بمساندة الفريق الطبي المناوب في الطوارئ والعمليات، حيث استمرت الجهود الطبية المكثفة حتى عاد النبض إلى الطفل واستقرت حالته بشكل مبدئي، وفق الساري.

وأضاف أن "بعد تحقيق الاستقرار الأولي، تم نقل الطفل إلى مستشفى تكريت التعليمي لإدخاله في ردهة الإنعاش الرئوي تحت إشراف الأطباء المختصين، لضمان متابعته الطبية وتقديم العناية اللازمة حتى يتماثل للشفاء التام".

وبحسب الساري، يأتي هذا النجاح الطبي، تأكيدًا على كفاءة الكوادر الصحية في مستشفى العلم العام، وقدرتهم على التعامل مع الحالات الطارئة وإنقاذ الأرواح بجهود استثنائية ومهنية عالية.