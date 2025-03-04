"حسن ابو الشاي".. ينعش رمضان الكرادة بكاسات معتقة (صور)

2025-03-04 23:40:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يزيد الاقبال بعد الإفطار خلال أيام شهر رمضان، لاحتساء كاسات الشاي المعتقة من (حسن) صاحب البسطة الشهيرة لبيع الشاي العراقي في منطقة الكرادة ببغداد.

وتشتهر الكرادة داخل بأسواقها الشعبية التي تشهد رواجاً كبيراً بعد الإفطار خلال شهر رمضان، حيث يرتادها الآلاف يومياً.

يقول حسن لوكالة شفق نيوز، إن "هذه البسطة مصدر رزقه ومصدر شهرته في آن واحد، بنفس الوقت على مستوى شارع الكرادة داخل"، مستدركاً: "الجميع بعد الإفطار يأتي هنا".

ويضيف قائلاً "تفتح البسطة من بعد أذان المغرب وحتى السحور".