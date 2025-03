الخزعلي: قيادات ومؤسسات تضغط على أمريكا لـ "معاقبة" العراق

2025-03-04 23:50:08 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى دعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، إلى وضع حد، للقيادات والمؤسسات العراقية، التي تضغط على أمريكا، لفرض عقوبات على العراق، فيما أشار إلى أن “الذي يريد أن يصبح رئيس الوزراء، يجب أن يكون جزءا من القوى السياسية، ويشارك بالانتخابات.. ومَن يريد أن يتبوأ المنصب، بدعم من أمريكا، فهو مشتبه”، على […]

