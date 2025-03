العرب يعتمدون خطة مصر لإعادة إعمار غزة

2025-03-04 23:50:08 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، في ختام القمة العربية الطارئة التي انعقدت بالعاصمة القاهرة، اعتماد خطة مصر لإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة. جاء ذلك خلال الكلمة الختامية للرئيس المصري في نهاية أعمال القمة العربية الطارئة التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وتقديم بديل عملي وواقعي وخطة […]

