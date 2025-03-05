قادة عرب يرحبون بالمبادرة المصرية العربية بشأن قطاع غزة

2025-03-05 00:00:07 - المصدر: كونا

القاهرة - 4 - 3 (كونا) -- رحب عدد من القادة العرب اليوم الثلاثاء بالمبادرة المصرية المطروحة أمام القمة العربية الطارئة بشأن قطاع غزة مؤكدين موقف بلادهم الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.جاء ذلك في كلمات متفرقة للقادة العرب أمام القمة العربية الطارئة التي انطلقت أعمالها في (العاصمة الإدارية الجديدة) بالقاهرة بطلب من دولة فلسطين والمخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني.وشدد الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد في كلمته على أن هناك محاولات ممنهجة للاجهاز على القضية الفلسطينية وسلب الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية في أرضه لافتا إلى أن العالم يشهد ازدواجية معايير واضحة تجلت في الصمت الدولي تجاه حرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والتي كشفت حجم التحيز وانعدام العدالة في التعامل مع القضايا الإنسانية والحقوقية.وحذر رشيد من المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية داعيا إلى تحرك عربي ودولي جاد لايقاف سياسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية التي تستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني.وشدد على أن العراق يدعم بقوة الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة التي تهدف إلى إعادة تأهيل القطاع بوجود سكانه دون تهجير أو ترحيل قسري داعيا إلى تكاتف الجهود العربية والدولية لحشد الموارد اللازمة لدعم هذه الخطة وضمان تنفيذها على أرض الواقع بما يعيد الحياة إلى غزة ويمكن الفلسطينيين من العيش بكرامة وأمان.ومن جهته أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون في كلمته أن "حروب الآخرين في لبنان أكدت أن البعد العربي لقضية فلسطين يفرض أن نكون جميعا أقوياء لتكون فلسطين قوية قائلا "عندما تحتل بيروت أو تدمر دمشق أو تهدد عمان أو تئن بغداد أو تسقط صنعاء يستحيل لأي كان أن يدعي أن هذا لنصرة فلسطين".وأضاف عون "لبنان علمني أن فلسطين هي قضية حق والحق يحتاج دائما إلى القوة وهذه القوة تكمن في نضالات الشعوب وقوة المنطق والموقف وقوة إقناع العالم وقوة حشد تأييد الرأي العام وقوة موازين القوى الشاملة".وشدد على أهمية أن تكون البلدان العربية قوية باستقرارها وازدهارها بسلامها وانفتاحها بتطورها ونموها ورسالتها ونموذجيتها مؤكدا أن ذلك هو الطريق الأفضل لنصرة فلسطين.وبدوره أكد رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد العليمي في كلمته دعم بلاده الكامل لمواقف مصر والأردن والخطة العربية للتعافي والإعمار في قطاع غزة بكل مراحلها داعيا إلى حشد التمويلات الاقليمية والدولية اللازمة لإتمامها بمشاركة الشعب الفلسطيني وسلطته الشرعية.وأضاف العليمي أن فلسطين ستظل هي القضية المركزية للدول والشعوب العربية وأن مواجهة مشاريع الاحتلال التوسعية لا تتم من خلال الشعارات الرنانة او المغامرات الطائشة بل عبر توجه استراتيجي جماعي يساند الموقف الفلسطيني الموحد.وجدد التأكيد على موقف اليمن الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني ودعم حقه الأصيل في اقامة دولته كاملة السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ورفض مشاريع التهجير والاستيطان والتجويع التي يقاومها الشعب الفلسطيني بصموده وتمسكه المستميت بأرضه.ومن ناحيته رحب رئيس جزر القمر غزالي عثماني بالخطة المصرية التي تقدم بديلا عربيا لما بعد الحرب في غزة ورؤية شاملة تتضمن إعادة إعمار القطاع دون تهجير الشعب الفلسطيني.وجدد عثماني رفض بلاده التام لسياسة التهجير القسري للشعب الفلسطيني معتبرا أن هذه السياسة تخالف كل القرارات والمواثيق الدولية.وأكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي معلنا تضامن بلاده الكامل مع الشعب الفلسطيني والتمسك بالشرعية الدولية وضرورة تنفيذ اتفاق ايقاف إطلاق النار في جميع مراحله فضلا عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والايقاف الدائم للحرب.أما رئيس جيبوتي إسماعيل عمر فأكد في كلمته وقوف بلاده الدائم والثابت إلى جانب فلسطين مشددا على أن جيبوتي ستظل دوما داعمة لنضال الفلسطينيين من أجل التحرر وإقامة دولتهم المستقلة.وأكد عمر أهمية وحدة الصف العربي في دعم فلسطين داعيا إلى تحرك دولي عاجل لإيقاف الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين وضمان محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته وصولا إلى تحقيق سلام عادل وشامل يرتكز على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.ومن جهته أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في كلمته أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية الأولى للدول العربية مشددا على أن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة واجب عربي لا يمكن التنازل عنه.وشدد البرهان على أن أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم تمثل تهديدا خطيرا للأمن القومي العربي مؤكدا رفض السودان القاطع لأي محاولات لفرض واقع جديد من خلال سياسات القمع والتهجير القسري التي تتنافى مع كل القوانين والمواثيق الدولية.وأعلن دعم السودان الكامل للمبادرة المصرية العربية الرامية إلى إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه مؤكدا أن إعادة الإعمار يجب أن تكون أولوية عربية ودولية بما يعزز صمود الفلسطينيين على أرضهم ويؤمن لهم حياة كريمة بعيدا عن ويلات الدمار والعدوان.وبدوره قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع إن "الدعوة للتهجير القسري للفلسطينيين وصمة عار ضد الإنسانية بكل المعايير وهي محاولة لإعادة انتاج مأساة جديدة تضاعف معاناة الشعب الفلسطيني".وأضاف الشرع أنه "حان الوقت لان نقف جميعا في وجه هذه المخططات ونرفضها جميعا بكل قوة" مؤكدا أن سوريا على استعداد تام للمساهمة في كل الجهود الإنسانية السياسية والدبلوماسية لاغاثة أهل غزة والضغط على المجتمع الدولي من أجل وضع حد لهذا العدوان.وأكد أن سوريا كانت وما زالت من أول الدول الداعمة للحقوق العربية سواء في فلسطين أو في أي قضية تهم الامة العربية مشيرا الى أن سوريا ستظل داعمة للقضايا العربية العادلة وستسعى بكل امكانياتها لتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة.ومن جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في كلمته الرفض القاطع للمخططات الهادفة إلى نزع الشعب الفلسطيني من ترابه أو دفعه للنزوح وعدم القبول بفكرة إخلاء قطاع غزة من سكانها مشيرا إلى أن مسألة تهجير الفلسطينيين من غزة تحت مسمى "الإعمار" تتناقض مع جميع الأديان والقيم الإنسانية وتخالف مبادئ الشرعية الدولية.ودعا المنفي إلى البدء في إعادة إعمار قطاع غزة الذي تعرض للدمار والإبادة مع تأكيد أن مسؤولية إعادة الإعمار يجب أن تكون بيد العرب مدعومة بمساندة المجتمع الدولي.وأعرب عن دعم ليبيا للجهود التي تبذلها كل من مصر وقطر في رعاية المفاوضات التي أدت إلى التوصل لإيقاف العدوان على غزة داعيا إلى مواصلة هذه الجهود لتحقيق الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. (النهاية) أ س م / م ع ح ع