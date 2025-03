2025-03-05 00:00:13 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: كشفت دراسة علمية أجريت في البرازيل أن المواد السكرية في الأغذية المعالجة تزيد من مخاطر الإصابة بسرطان المعدة، في حين أن استهلاك كميات كبيرة من الصوديوم الذي يوجد في ملح الطعام يزيد أيضا من احتمالات الإصابة بأورام الجهاز الهضمي. وسلطت الدراسة التي أجريت بتمويل من معهد أبحاث ساو باولو...

The post السكر والملح وسرطان الجهاز الهضمي.. دراسة تحدد “صلة قوية” appeared first on شبكة اخبار الناصرية.