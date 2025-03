بالصور: تقدم العمل في مشروع شوارع حي الموظفين الثاني في ناحية الفضلية

2025-03-05 00:00:13 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار، المهندس محمد جواد الزيدي، أن نسب الإنجاز في مشروع إنشاء شوارع حي الموظفين الثاني في ناحية الفضلية تشهد تصاعدا مستمرا، وذلك ضمن جهود الصندوق لتحسين الواقع الخدمي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الناحية. وأشار الزيدي، خلال متابعته الميدانية للمشروع،...

