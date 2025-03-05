"تحت خطين" يناقش عمل المحافظات والتحديات اللامركزية

2025-03-05 00:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعناقش برنامج "تحت خطين" الذي يعرض على العراقية الإخبارية عمل المحافظات والتحديات اللامركزية التي تواجهها.وقال محافظ بغداد عبد المطلب العلوي في البرنامج تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الفجوة بين الموارد المتوفرة والاحتياجات أبرز التحديات التي نواجهها"، مشيراً إلى أن "المحافظة ورثت بعض المشاريع المتلكئة خصوصاً قرار 47 لعام 2015 الخاص بتوقف المشاريع".وأضاف أن ن "المشاريع المتوقفة أثرت على عمل المحافظات ومحافظة بغداد على وجه الخصوص"، مبيناً أن "هناك أربعة مشاريع مجاري استراتيجية في بغداد".وأشار إلى أن "نسبة إنجاز مدخل بغداد نينوى وصلت إلى 84% "، مؤكدا أن "هناك 500 مشروع قيد الإنجاز بإشراف المحافظة".من جانبه, قال محافظ واسط محمد جميل المياحي في البرنامج إن "هناك فهماً مختلفاً لتطبيق اللامركزية في المحافظات "، لافتا إلى "التحدي الأخير في المحافظات سياسي لقرب الانتخابات".وأضاف أن "السيولة المالية أثرت على تنفيذ الكثير من المشاريع"، مبينا أن "محافظته بانتظار جداول موازنة 2025 لإدراج مشاريع جديدة".ولفت إلى أن "موازنة واسط في العام الماضي 85 مليار دينار ما عدا النفط"، منوها بأن " مبالغ النفط المصدر من واسط خلال 10 سنوات تصل إلى 50 مليار دولار".إلى ذلك، ذكر محافظ ديالى عدنان محمد عباس الشمري في البرنامج، أن " ديالى اليوم تعيش حالة أمان بنسبة 100%"، لافتا الى ان " جانب التمويل من أهم التحديات التي نواجهها في تنفيذ المشاريع".وأضاف، أن "هناك تطورات ملحوظة في محافظة ديالى"، مؤكدا أنه "كل نجاح في أي محافظة يحسب لرئيس الوزراء".وأشار إلى أن " هناك دعماً كبيراً من رئيس الوزراء للمحافظات"، مؤكداً أن "منافذ ديالى بحاجة إلى تأهيل شامل لتطويرها".