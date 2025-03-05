2025-03-05 00:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض على 25 اجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة العراقي واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم .وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، وإشراف المدير العام اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي، تمكنت مفارز مديرية شؤون الإقامة ضمن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة من ضبط (25) اجنبياً مخالفاً".وأضاف، أنه "بعد التحري والمتابعة بشكل دقيق والتي افضت الى ضبطهم، بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني، ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فضلا عن القوة الماسكة للارض".