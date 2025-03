2025-03-05 00:50:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكد وكيل وزارة النفط العراقية عزت صابر، أن إقليم كردستان يمتلك احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن حقل جمجمال يُعد أكبر وأهم الحقول الغازية في العراق، بفضل نقاوة غازه التي تصل إلى 97‌%. وأوضح صابر، أن "إقليم كردستان يتمتع بثروة غازية هائلة، وهو يمتلك بعضًا من أنقى أنواع الغاز الطبيعي، مما […]

