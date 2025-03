2025-03-05 00:50:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أعلن مركز الإعلام الرقمي (DMC)تسجيل أكثر من 34 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق عام 2025. وأكد المشرف العام لمركز الإعلام الرقمي مهند حبيب السماوي في بيان تلقته (المدى) "وجود زيادة واضحة في عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق لهذا العام" . وأوضح أن "عدد المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي بلغ 34.3 […]

