شمول هيثم الجبوري أحد متهمي "سرقة القرن" بقانون العفو العام

2025-03-05 00:50:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى كشفت وثيقة صادرة عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، شمول المتهم "هيثم الجبوري"، أحد متهمي "سرقة القرن"، بقانون العفو العام. وأرسل رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، القاضي خالد صدام، عبر وثيقة موقّعة في 19 شباط الماضي، إلى رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، بطلب توسط، طالباً فيها "مفاتحة مجلس النواب العراقي ومكتب رئيس […]

