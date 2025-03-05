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دوري نجوم العراق.. الشرطة يحسم ديربي العاصمة على حساب الطلبة

دوري نجوم العراق.. الشرطة يحسم ديربي العاصمة على حساب الطلبة
دوري نجوم العراق.. الشرطة يحسم ديربي العاصمة على حساب الطلبة
2025-03-05 00:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختتمت منافسات الجولة 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بفوز فريق الشرطة على مضيفه فريق الطلبة بنتيجة 2-0 في لقاء ديربي العاصمة بغداد.

جرت المباراة على ملعب المدينة الدولي عند الساعة 10:30 مساءً.

انتهى الشوط الاول بتقدم الشرطة بهدف دون مقابل سجل عن طريق اللاعب مهند علي في الدقيقة 45+3 ، وفي الشوط الثاني سجل الشرطة هدفه الثاني من ركلة جزاء سجلها محمود المواس قبل نهاية اللقاء في الدقيقة 90+1.

وبهذه النتيجة رفع فريق الشرطة رصيده للنقطة 41 بالمركز الثالث وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة 34 بالمركز السادس

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