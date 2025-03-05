سلة الشرطة تحجز مقعدا في المربع الذهبي

2025-03-05 00:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حجز نادي الشرطة مقعده في المربع الذهبي بمنافسات دور الثمانية لدوري المحترفين لكرة السلة، بعد تغلبه مساء الثلاثاء على نادي زاخو بنتيجة (91-81)، في مباراة جرت على قاعة الشعب المغلقة.

فيما تغلب نادي دجلة الجامعة على نادي الحلة بنتيجة (83-58) لحساب دور الثمانية من دوري المحترفين العراقي لكرة السلة.

وبهذا الفوز يتقدم نادي دجلة الجامعة في سلسلة المواجهات بنتيجة (2-1).

ويواجه الحشد الشعبي يوم الأربعاء فريق الكرخ في العاشرة ليلا في قاعة الشعب المغلقة