ريال مدريد يهزم أتليتكو في دوري الأبطال

2025-03-05 01:40:03 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (2-1) على جاره اللدود أتلتيكو مدريد، مساء الثلاثاء، بذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".وسجل لريال مدريد، رودريجو وإبراهيم دياز في الدقائق (4، 55)، بينما سجل هدف أتلتيكو مدريد الوحيد جوليان ألفاريز في الدقيقة 32.ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب في ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" يوم 12 مارس الجاري، لحسم المتأهل للدور المقبل.