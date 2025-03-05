التواصل الحكومي يعلن استكمال الخطوات العملية لمشروع مدارس الفرح النموذجية

2025-03-05 02:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن فريق التواصل الحكومي، استكمال الخطوات العملية والفنية واللوجستية لمشروع مدارس الفرح النموذجية.وقال رئيس الفريق عمار منعم ،في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تم استكمال الخطوات العملية والفنية واللوجستية لمشروع (مدارس الفرح النموذجية) الخاصة بالتلاميذ اليتامى التي وصل عددها الى (32) مدرسة في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان العراق، والذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق من العام 2024 ويمثل احد المنطلقات الرئيسية للبرنامج الحكومي في تقديم الرعاية الشاملة لليتامى وتمكينهم مجتمعيا."واكد منعم، "شمول مدارس الفرح النموذجية بالمشروع الوطني للتغذية الذي تتبناه وزارة التربية وكذلك توفير وسائل النقل المجانية من والى المدارس ، مع تخصيص منح مالية للطلبة المنتظمين فيها".واشار منعم الى "تزويد المدارس بشبكات للانترنت المجاني وايضا تم اعتماد المنصة العلمية (سراج) الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتطوير العلمي، وذلك بالتعاون مع جامعة الكفيل، فضلا عن توفير كسوة كاملة للطلبة، وايضا وضع الخطط لاقامة الورش والدورات التطويرية للطلبة والملاكات التدريسية وفق منهاج يعتمد الحداثة العلمية وطرق التدريس الحديثة".وأضاف، ان "مشروع مدارس الفرح يحظى باهتمام رئيس مجلس الوزراء وحقق النتائج المرجوة منه في تقديم بيئة تعليمية متطورة وصحيحة للطلبة اليتامى من اجل خلق جيل مندمج مجتمعيا وايضا للتخفيف عن كاهله نفسيا جراء فقدان الاب".