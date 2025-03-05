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ريال مدريد ينجز مهمة البرنابيو وأرسنال يكتسح آيندهوفن بسباعية

ريال مدريد ينجز مهمة البرنابيو وأرسنال يكتسح آيندهوفن بسباعية
ريال مدريد ينجز مهمة البرنابيو وأرسنال يكتسح آيندهوفن بسباعية
2025-03-05 02:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت مباريات ذهاب الدور ال16 في دوري أبطال أوروبا مواجهات مثيرة، حيث تمكن ريال مدريد من تحقيق فوز صعب على جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في ديربي مدريدي ملتهب.

وفي مباراة أخرى، قدّم أرسنال عرضًا هجوميًا مذهلًا، إذ سحق آيندهوفن بنتيجة 7-1، مسجلًا واحدة من أكبر الانتصارات في البطولة حتى الآن.

أما في بقية المباريات، فقد انتهت مواجهة بوروسيا دورتموند وليل بالتعادل 1-1 في لقاء متكافئ، بينما عاد أستون فيلا بفوز ثمين خارج أرضه على كلوب بروج بنتيجة 3-1.

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