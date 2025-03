شهر من الخلافات على المناصب.. كواليس التفاوض مع "الفصائل"

2025-03-05 02:10:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن قال مصدران في أحزاب حاكمة، إن قضية "دمج الفصائل" لا تزال تواجه خلافات على الرغم من مرور شهر على بدء النقاشات، فيما تزداد التحذيرات من "عقوبات اقتصادية" وشيكة. ويفترض أن بغداد بدأت منذ أكثر من شهر، التفاوض لنزع سلاح فصائل متورطة في الهجوم على قواعد أمريكية و"إسرائيلية". وتدفع القوى الحاكمة الشيعية في […]

