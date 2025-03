رسالة أوجلان تعيد اتفاق سنجار إلى الواجهة.. هل تتخلص المدينة من "براثن" العمال الكردستاني؟

2025-03-05 02:10:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ محمد العبيدي عاد إلى الواجهة مجددًا اتفاق سنجار، الذي أبرم بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان برعاية الأمم المتحدة عام 2020، بعد رسالة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان التي دعا فيها إلى إلقاء السلاح وحل الحزب، مما أثار تساؤلات حول إمكانية تنفيذ بنود الاتفاق المتعثرة منذ سنوات. وفي مخيمات دهوك يترقب المهجرون […]

