2025-03-05 02:10:07 - المصدر: جريدة المدى

السليمانية/ سوزان طاهر بعد اعلان النتائج النهائية في العاصمة بغداد، أعلن وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان دارا رشيد، نتائج التعداد السكاني العام في الإقليم. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لإعلان النتائج الأولية للتعداد السكاني في إقليم كردستان، حيث قال إن عدد سكان الإقليم بلغ 6 ملايين و370 ألف نسمة. ووفقاً لوزير التخطيط بلغ عدد […]

The post حصة الإقليم بالموازنة 12 في المائة.. مطالبات بالزيادة واعتماد نتائج التعداد السكاني للموازنات المقبلة appeared first on جريدة المدى.