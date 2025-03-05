انخفاض أسعار خامي البصرة إلى أكثر من 2%

2025-03-05 09:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، اليوم الاربعاء، الى اكثر من 2%.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 2.11 دولار بما يعادل 2.96% ليصل الى 69.07 دولارا، وانخفض أسعار خام المتوسط 2.11 دولار بما يعادل 2.84% ليصل الى 72.12 دولاراً.

وسجل خام برنت اليوم انخفاضا 31 سنتا أو 0.44 بالمئة إلى 70.76 دولارا للبرميل وسجل خام تكساس الأمريكي انخفاضا ايضا 64 سنتا أو 0.94 بالمئة إلى 67.63 دولارا للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط بعد اتفاق منظمة أوبك+ على عودة الكميات المخفضة طوعا من البراميل النفطية، اضافة الى فرض ترامب للرسوم الجمركية مما سيؤدي الى حرب تجارية ستؤثر على ضعف الاقتصاد وسينعكس ذلك على ضعف الطلب على الطاقة.