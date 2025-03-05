رقم أسطوري لريال مدريد بعد الفوز على أتلتيكو

2025-03-05 09:10:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

واصل ريال مدريد كتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق انتصارًا ثمينًا على جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن ذهاب دور الـ16 من البطولة القارية.

وبهذا الفوز، سجل ريال مدريد انتصاره رقم 300 في تاريخ كأس أوروبا / دوري أبطال أوروبا، ليصبح أول فريق في تاريخ البطولة يصل إلى هذا الرقم، متفوقًا بفارق كبير على أقرب ملاحقيه، حيث يأتي بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 237 انتصارًا خلال 398 مباراة.

ووفقًا لإحصائيات شبكة "أوبتا"، خاض ريال مدريد حتى الآن 498 مباراة في البطولة القارية، حقق خلالها 300 انتصارًا، مقابل 85 تعادلًا و113 هزيمة، مما يؤكد هيمنة النادي الملكي على المسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد ألقابها بـ15 لقبًا.

ويمنح هذا الفوز ريال مدريد أفضلية قبل مواجهة الإياب على ملعب سيفيتاس متروبوليتانو.