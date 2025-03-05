2025-03-05 09:15:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكّد وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، أنَّ الجانب التركي أبلغنا على وفق المراسلات المتبادلة أنَّ ميناء جيهان جاهز لاستقبال كميات النفط، وأنه تم إنجاز فحص خط أنابيب تصدير النفط الخام من الحقول في إقليم كردستان للميناء التركي. وقال خضير في حديث للصحيفة الرسمية تابعته الاقتصاد نيوز، إنَّ وزارة النفط أنجزت كامل التزاماتها، وننتظر من الإقليم الضوء الأخضر لتحديد موعد تصدير النفط بمعدل 185 ألف برميل يومياً، وصولاً للطاقات التي يجب تصديرها لاحقاً وفق الكميات المحددة بالموازنة الاتحادية. وأشار إلى موافقة مجلس النواب العراقي في الثاني من شباط الماضي على تعديل في الموازنة حدّد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج النفط ونقله في إقليم كردستان، مبيناً أنَّ التعديل يُلزم أيضاً حكومة إقليم كردستان بنقل إنتاجها النفطي إلى شركة تسويق النفط العراقية سومو، التي تديرها وزارة النفط الاتحادية. وبشأن اتفاقية تأهيل وتطوير حقول كركوك النفطية الأربعة، قال وكيل الاستخراج: أكملنا نسخة عقد تطوير حقول كركوك الأربعة مع شركة بي بي البريطانية بصيغته النهائية وتم عرضه على الشركة الاستشارية كلفن لاين لمراجعة الموديل والشروط العقدية، مرجّحاً توقيع الاتفاقية النهائية خلال الأيام المقبلة. ولفت إلى أنَّ شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط العراقية، وقعت مع شركة بريتش بتروليوم BP البريطانية، في 25 شباط الماضي في بغداد، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اتفاقاً لتأهيل وتطوير حقول كركوك النفطية الأربعة. وأوضح خضير أنَّ العقد يضمن تأهيل حقول أربعة باي حسن، وكركوك بقبتيه بابا وأفانا، وجمبور، و خباز وصولاً للمستهدف لإنتاج 420 ألف برميل يومي في الأقل في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، وكذلك أيضاً استثمار 400 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز المصاحب، وأيضاً تأهيل وتوسعة منشآت الغاز في شركة غاز الشمال، وإنشاء محطة كهرباء بطاقة 400 ميغاواط. وكانت بي بي عضواً في اتحاد شركات نفط واكتشفت النفط في كركوك في عشرينيات القرن العشرين، وتقول الشركة البريطانية إنَّ حقول كركوك يحتوي على نحو 9 مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام