2025-03-05 10:15:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، عن إطلاق تطبيق نظام إدارة الجودة والطاقة.

وقال مدير قسم إدارة الجودة والتطوير، محمد المُختار ،في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المُباشرة بتطبيق نظام إدارة الجودة والطاقة يتم وفق مواصفتي (9001 ISO) و(50001) ISO)، بالإصدار المُعتمد دولياً والتي تأتي تطبيقاً للهدف السادس من سياسة المُبادرة لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات".

وأضاف أن "ذلك جاء بعد موافقة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، على سياسة النظام".

وأشار الى أن "سياسة الجودة تضمنت التزام الإدارة العليا في الوزارة، وحرصها على تطبيق هذا النظام، لتحقيق الأهداف والبرامج الموضوعة من فهم السياق العام للعمليات، والامتثال للتشريعات المحلية والدولية والقوانين".