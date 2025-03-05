طقس العراق.. أمطار وعواصف رعدية تستمر حتى الأحد المقبل

2025-03-05 10:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار الرعدية تستمر حتى الأحد القادم.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الخميس سيكون الطقس على العموم غائماً مع زخات مطر في أماكن متفرقة تكون متوسطة ليلاً وفرصة لحدوث عواصف رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية، الرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (3-5) كم".

وأضاف، أن "درجة الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس، كالتالي: دهوك وأربيل 19، نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار 20، بغداد وكربلاء المقدسة وديالى وواسط 21، النجف الأشرف والديوانية وبابل 22، ذي قار والبصرة24 ".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً مع أمطار متوسطة وفرصة لحدوث عواصف رعدية أحيانا ويكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية وترتفع بضع درجات في المنطقة الشمالية، الرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (2-4) كم".

وذكر، أن "يوم السبت القادم سيكون الطقس غائماً مع أمطار متوسطة إلى غزيرة أحياناً خاصة في المنطقة الوسطى والأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية وفرصة لحدوث عواصف رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية، الرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (3-5) كم".

ولفت إلى، أن "طقس يوم الأحد القادم سيكون غائماً جزئياً وأحيانا يكون غائماً مع فرصة لحدوث زخات مطر خفيفة ومتفرقة في عدة أماكن من البلاد ويتحول تدريجياً الى صحو مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية، الرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (4-6) كم".