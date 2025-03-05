2025-03-05 10:26:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

هبطت أسعار النفط للجلسة الثالثة، اليوم الأربعاء (5 اذار 2025)، مع تضرر معنويات المستثمرين بفعل خطط كبار المنتجين لزيادة الإنتاج في أبريل نيسان ومخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتغذية الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا إلى 70.89 دولارا للبرميل بحلول الساعة الـ 02:00 بتوقيت جرينتش.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا للبرميل، أو 0.6 بالمئة، إلى 67.86 دولارا.

وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يوم الاثنين زيادة الإنتاج لأول مرة منذ عام 2022.

وستنفذ المجموعة زيادة صغيرة قدرها 138 ألف برميل يوميا اعتبارا من أبريل، وهي الخطوة الأولى في الزيادات الشهرية المخطط لها لتخفيف تخفيضاتها البالغة نحو 6 ملايين برميل يوميا، وهو ما يعادل نحو 6% من الطلب العالمي.

ودخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك، ورسوم جمركية بنسبة 10% على الطاقة الكندية، ومضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%

كما فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات الكندية الأخرى.





المصدر:وكالات