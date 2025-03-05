اليوم.. دهوك يواجه الاتفاق السعودي في نصف نهائي أبطال الخليج للأندية

2025-03-05 10:26:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يحل فريق دهوك العراقي ضيفاً على الاتفاق السعودي، اليومالأربعاء، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، والتيتنطلق عند الساعة الـ 11 مساءً بتوقيت العراق والسعودية.

وتُقام المواجهة على ملعب الاتفاق في السعودية، فيما ستُجرى مباراة الإيابيوم 12 آذار/ مارس الجاري على ملعب دهوك في العراق، حيث ستحسم نتيجة المباراتينهوية الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يخوض دهوك مباراة الذهاب مرتدياً الطقم الأصفر وفقاً لماأقرته اللجنة المنظمة للبطولة.

ووصل فريق دهوك إلى نصف نهائي البطولة بعد احتلاله المركز الثاني فيالمجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، حيث حسم تأهله عقب فوزه على أهلي صنعاء اليمنيبنتيجة 3-0 يوم أمس الثلاثاء، في مباراة أقيمت في الدوحة على ملعب عبد الله بنخليفة بنادي الدحيل.