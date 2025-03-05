بعد انتهاء الجولة الـ 22.. زاخو ينفرد بالصدارة وهنريكي وميمي في صراع الهدافين

2025-03-05 10:26:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انفرد فريق زاخو بصدارة دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد نهايةالجولة الـ 22، حيث رفع رصيده إلى 45 نقطة، متقدماً على الزوراء الذي يحتل المركزالثاني برصيد 43 نقطة، فيما جاء الشرطة في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

واحتل القوة الجوية المركز الرابع بـ 38 نقطة، بينما جاء دهوك خامساً برصيد34 نقطة متفوقاً على الطلبة الذي يملك الرصيد نفسه لكنه حل سادساً بفارق المواجهاتالمباشرة.

وفي المراكز التالية، جاء القاسم سابعاً برصيد 32 نقطة، يليه نفط ميسان فيالمركز الثامن بنفس الرصيد، لكنه يتقدم بفارق المواجهات على أربيل صاحب المركزالتاسع.

كما حل الكرخ عاشراً برصيد 30 نقطة، يليه نوروز في المركز الـ11، والنفط فيالمركز الـ12، بينما حل النجف في المركز الـ13 برصيد 29 نقطة.

أما في النصف الثاني من الترتيب، فقد جاء الكرخ في المركز الـ14 بـ 28نقطة، يليه الكهرباء في المركز الـ15 بـ 26 نقطة، ثم نفط البصرة في المركز الـ16برصيد 22 نقطة، يليه الميناء برصيد 21 نقطة في المركز الـ17، ثم كربلاء في المركزالـ18 برصيد 16 نقطة، في حين يتذيل الترتيب فريقا ديالى والحدود برصيد 13 نقطة لكلمنهما، مع تفوق الحدود بفارق المواجهات المباشرة.

وعلى صعيد المنافسة على لقب هداف الدوري، انفرد محترف زاخو غواستافو هنريكيبالصدارة بعد تسجيله 16 هدفاً لغاية الآن، يليه مهند علي "ميمي" لاعبالشرطة برصيد 15 هدفاً، بينما جاء مروان حسين لاعب نوروز ثالثاً بـ 13 هدفاً.

واحتل أمجد عطوان لاعب زاخو المركز الرابع بـ 11 هدفاً، فيما جاء علاء عباسمهاجم القوة الجوية خامساً برصيد 10 أهداف، يليه يوسف بن سودة لاعب أربيلسادساً برصيد 9 أهداف.