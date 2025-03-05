الكهرباء: فرص استثمارية واعدة لإنشاء محطات طاقة جديدة وزيادة ساعات التجهيز

2025-03-05 10:27:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

استعرضت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، خططها الاستثمارية لتعزيز إنتاج الطاقة واستقطاب الشركات العالمية، وفيما أكدت البدء بأعمال الصيانة ومعالجة الاختناقات لمواجهة تحديات الصيف، كشفت عن فرص استثمارية واعدة لإنشاء محطات طاقة جديدة وزيادة ساعات التجهيز. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته الاقتصاد نيوز، إن الجميع بات يشعر بأهمية ملف الكهرباء، كونه يرتبط بحياة المواطنين ومعيشتهم واقتصادهم، ويعدّ مفتاحاً لنجاح الجهد الحكومي. وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على إتمام الصيانات الطارئة والمبرمجة والدورية لضمان الجاهزية قبل بداية الصيف، كما يتم العمل بشكل متسارع على تحسين خطوط النقل وزيادة ساعات تجهيز الطاقة، بالإضافة إلى معالجة الاختناقات واستحداث المغذيات وإنشاء المحطات. وأشار إلى أن هناك برامج وخططاً استثمارية توفر فرصاً للشركات العالمية الكبرى، سواء الوطنية أو الأجنبية، لإنشاء محطات كبيرة لإنتاج الطاقة أو لتطوير قطاع التوزيع عبر تقنيات التحول الذكي. ولفت الى ان هذه الفرص تشمل العمل على تنفيذ محطات بخارية وغازية، حيث ستقوم الوزارة بشراء الطاقة وفقاً لمحددات قانون الاستثمار، مردفاً انه توجد اليوم فرص كبيرة للشركات العالمية والمحلية لتركيب محطات جديدة لزيادة إنتاج الطاقة بما يتناسب مع ذروة الأحمال المطلوبة خلال فصل الصيف. وأكد موسى أن هناك مشاريع استثمارية كبيرة ممنوحة لبعض الشركات التي تعمل على إنتاج الطاقة وبيعها لصالح وزارة الكهرباء، فضلاً عن وجود مشاريع ضخمة تشمل مشاريع الربط الكهربائي وإنشاء محطات بخارية عرضت على الشركات العالمية، كما تجري الوزارة دراسة لعروض تجارية وفنية مقدمة من بعض الشركات لتنفيذ مشاريع في قطاع التوزيع. وبين، أن الوزارة تسعى إلى تحقيق متطلبات الحكومة عبر الحصول على فرص استثمارية واعدة تسهم في الحفاظ على المال العام، وتحقيق شراكة قوية تلتزم بسرعة الإنجاز ودقة المواصفات والالتزام بالمعايير المالية المحددة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام