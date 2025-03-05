2025-03-05 10:45:05 - المصدر: ايشان

أكّد وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، أنَّ الجانب التركي أبلغنا على وفق المراسلات المتبادلة أنَّ “ميناء جيهان” جاهز لاستقبال كميات النفط، وأنه تم إنجاز فحص خط أنابيب تصدير النفط الخام من الحقول في إقليم كردستان للميناء التركي. وقال خضير في حديثه لجريدة “الصباح”، تابعته منصة “إيشان”، إنَّ “وزارة النفط أنجزت كامل التزاماتها، […]

ظهرت المقالة ميناء جيهان جاهز وبغداد تنتظر “الضوء الأخضر” من كردستان أولاً على ايشان.



