2025-03-05 10:45:05 - المصدر: ايشان

في مثل هذا اليوم قبل ثمانية عشر عامًا، وتحديدًا في 5 آذار 2007، تعرض شارع المتنبي في بغداد لهجوم إرهابي مروع ترك بصماته الدامية على أحد أهم معالم الثقافة العراقية. يعد هذا التفجير واحدًا من أكثر الأحداث التي هزت الأوساط الثقافية والفكرية في العراق، حيث لم يكن مجرد استهداف لمكان تجاري، بل كان ضربة في […]

ظهرت المقالة 18 عامًا على تفجير شارع المتنبي: حينما حاول الإرهاب اغتيال الكلمة أولاً على ايشان.



