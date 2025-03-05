بارزاني بذكرى الانتفاضة: الشعب الكوردي حي ويطمح الى الحرية

2025-03-05 11:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، رسالة بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة والثلاثين لانتفاضة شعب كوردستان.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الانتفاضة هي إحدى أسمى المكتسبات القيّمة لشعب كوردستان، فبفضل إرادة الحرية التي يتحلى بها شعب كوردستان، وشجاعة البيشمركة، ووحدة الصف بين الأطراف المنضوية في الحركة التحررية الكوردستانية، اندلعت الانتفاضة واستطاعت تحقيق النصر".

واضاف، أن "الانتفاضة شكلت ضد المؤسسات القمعية والاستبدادية رسالةً واضحة مفادها بأن شعب كوردستان حيٌّ ويطمح إلى الحرية والانعتاق رغم ممارسة الظلم والاضطهاد والترهيب بحقه، كما أثبتت الانتفاضة حقيقةَ أن مصير الاحتلال والطغيان إلى زوال مهما بلغت قوتهما، وأن الغلبة ستكون لإرادة وعزيمة شعب كوردستان".

وأشار الزعيم الكوردي الى انه "في هذه الذكرى المباركة، نؤكد على القيم السامية للانتفاضة ورسالة السلام والأخوّة والتعايش المشترك لشعب كوردستان".

يشار الى ان اقليم كوردستان قاد انتفاضة في العام 1991 ضد نظام صدام حسين مما اضطر الكثير من السكان إلى الفرار والنزوح من البلاد ليصبحوا لاجئين في المناطق الحدودية مع إيران وتركيا.

وفي العام 1991 أنشئت في الإقليم منطقة حظر الطيران بعد حرب الخليج الثانية، مما شكل ملاذًا آمنًا سهل عودة اللاجئين الكورد، كما واصلت قوات البيشمركة فيما بعد محاربة القوات الحكومية، ولقد غادرت القوات العراقية كوردستان في نهاية المطاف في تشرين الأول/ أكتوبر 1991، وغدت المنطقة مستقلة ذاتيًا.