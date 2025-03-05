ازدحامات خانقة تشل حركة السير في معظم شوارع وجسور بغداد

2025-03-05 11:25:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشهد العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء (5 اذار 2025)، اختناقات مرورية في أغلب الشوارع والجسور الرئيسية، ما تسبب بتعطل حركة السير وتكدس المركبات لساعات طويلة.

وأفاد مراسلنا بأن "الازدحامات طالت جسورًا حيوية مثل جسر الجمهورية، جسر الطابقين، جسر الجادرية، وجسر القادسية باتجاه الخضراء، إضافة إلى مجسرات محمد القاسم، الأمانة، والعلوية التي تعاني من توقف شبه تام".

كما شهدت مناطق الكرادة، العلاوي، البياع، والعطيفية اختناقًا مروريًا، بينما امتدت الازدحامات إلى شوارع رئيسية منها السعدون، مطار بغداد، المنصور، والجمعية، مما زاد من معاناة المواطنين في تنقلاتهم.