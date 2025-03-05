2025-03-05 11:30:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تطلق تيك توك بالتعاون مع مؤسسة أنسم للحقوق الرقمية، مبادرة بأمان_معاً لتعزيز الوعي الرقمي والثقافة الإعلامية من خلال تمكين المراهقين العراقيين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا، وأولياء الأمور، والمعلمين، من المهارات اللازمة للتعامل مع العالم الرقمي. وتتماشى هذه المبادرة مع التزام تيك توك المستمر بتعزيز السلامة الرقمية. وسيتم تنفيذ مبادرة بأمان_معاً في 15 محافظة عراقية لتصل إلى 33,250 طالبًا وولي أمر وأعضاء هيئة تدريس حيث تهدف إلى تعزيز السلامة عبر الإنترنت وتعزيز المشاركة الرقمية المسؤولة للمراهقين العراقيين وأولياء أمورهم ومعلميهم. وتوفر المبادرة ورش عمل مخصصة وموارد تفاعلية لزيادة الوعي بالسلامة الرقمية، والسلوك المسؤول عبر الإنترنت، والتقييم النقدي للمحتوى. وتعزز المبادرة التعاون بين تيك توك والمدارس وأولياء الأمور وINSM، مع تطوير مواد تعليمية ذات صلة ثقافية باللغتين العربية والكردية. وفي هذا الاطار، صرح فاتح كافادار، رئيس العلاقات الحكومية والسياسات العامة لتركيا وبلاد الشام في تيك توك قائلاً: في تيك توك، نلتزم بضمان أن تكون منصتنا مساحة آمنة وداعمة للمستخدمين الشباب. تمثل هذه المبادرة شهادة على التزامنا بنشر الوعي الرقمي وتعزيز السلامة عبر الإنترنت، حيث نوفر للمراهقين العراقيين وأولياء الأمور والمعلمين الأدوات اللازمة للتنقل في العالم الرقمي بأمان. كما نسعى إلى بناء منظومة مستدامة تركز على التعليم والوعي والصحة النفسية من خلال تعزيز الشراكات مع الشركاء المحليين . كما أكد حيدر حمزوز، المدير التنفيذي لمؤسسة انسم للحقوق الرقمية: تلتزم منظمتنا التزامًا عميقًا بتمكين المجتمعات في العصر الرقمي. نؤمن بأهمية تعزيز بيئة آمنة وشاملة ومستنيرة عبر الإنترنت لجميع المستخدمين. نحن نعمل على ضمان حصول الأفراد وخاصة الشباب والآباء والمعلمين على الأدوات والمعرفة اللازمة للتنقل في تعقيدات العالم الرقمي بثقة ومسؤولية. بأمان_معاً هي مسؤولية جماعية لتعزيز التربية الإعلامية الرقمية وحماية السلامة عبر الإنترنت والدفاع عن رفاهية كل فرد في هذا العالم المترابط. وتعتمد هذه المبادرة على نهج هجين يجمع بين التدريب على إعدادات الخصوصية، وإدارة المحتوى، ومنع التنمر الإلكتروني، وتعزيز الثقافة الإعلامية الرقمية. وتشمل الجهود المبذولة، إشراك أولياء الأمور والمعلمين، وإنشاء منصات نقاش عبر الإنترنت، وتطوير شراكات جامعية لإجراء أبحاث وحملات توعوية يقودها الطلاب. تؤكد مبادرة بأمان_معاً على التزام تيك توك بالمسؤولية الرقمية والسلامة عبر الإنترنت، مما يضمن أن الشباب العراقي لديهم الأدوات اللازمة للنجاح في العالم الرقمي الحديث. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام