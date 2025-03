2025-03-05 11:40:08 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد فيما توقعت أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وفرصة مهيئة لهطول زخات مطرية خفيفة إلى متوسطة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية في غرب ووسط وجنوب البلاد، وتمتد الهطولات بعد الظهر إلى المنطقة الشمالية.

