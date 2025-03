السجن المؤبد لثلاثة إرهابيين انتموا إلى "هيئة فكاك الأسرى" داخل السجن

2025-03-05 11:40:08 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الأربعاء، ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد بحق ثلاثة إرهابيين لانتمائهم إلى ما يسمى هيئة فكاك الاسرى التابعة إلى تنظيم داعش الإرهابي. وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته (المدى)،أن "الارهابيين الثلاثة اعترفوا بالانتماء إلى ما يسمى هيئة فكاك الاسرى داخل السجن، عندما كانوا يقضون محكوميتهم عن جرائم إرهابية لغرض تجنيد السجناء، […]

