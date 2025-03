2025-03-05 11:40:08 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إغلاق برنامجها لمراقبة جودة الهواء بعد أكثر من عقد من جمع البيانات العامة حول العالم وإرسال تقارير من 80 سفارة وقنصلية أمريكية. وكانت هذه المعلومات تستخدم في الأبحاث، ولمساعدة موظفي الخدمة الخارجية في تحديد ما إذا كان من الآمن السماح لأطفالهم باللعب في الخارج. كما ساهمت في تحسين جودة الهواء […]

The post الخارجية الأمريكية توقف برنامج مراقبة جودة الهواء في جميع أنحاء العالم appeared first on جريدة المدى.