2025-03-05 11:50:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:تمكنت قوة أمنية مشتركة من القبض على متهم محكوم بالإعدام غيابياً شمال مدينة الناصرية، وفقاً لمصدر في شرطة ذي قار. وأوضح المصدر لشبكة أخبار الناصرية أن المتهم كان قد صدر بحقه حكم بالإعدام شنقاً غيابياً وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي. وأشار المصدر إلى أن المتهم تم...

