حملة مرورية في ذي قار تضبط 360 مخالفة وتحتجز 6 مركبات

2025-03-05 11:50:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت هيئة النقل الخاص في محافظة ذي قار عن تسجيل 360 مخالفة مرورية خلال شهر شباط، إضافةً إلى حجز 6 مركبات، وذلك ضمن الحملة المشتركة التي أطلقتها بالتعاون مع مديرية المرور لضبط التجاوزات المرورية وتنظيم قطاع النقل. وأكد علي كاظم، مدير هيئة النقل الخاص، في تصريح خاص...

