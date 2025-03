2025-03-05 12:20:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد اعلنت مديرية تربية محافظة المثنى، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام في المدارس المسائية بسبب سوء الأحوال الجوية. وذكر اعلام تربية المثنى في بيان تلقته (المدى)، أن "المديرية قررت تعطيل الدوام الرسمي في المدارس المسائية ليوم 5 آذار 2025، بسبب سوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار.

